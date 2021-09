Lille La Verrière Lille, Nord “Anthropologie et politique” par Maurice Godelier La Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

"Anthropologie et politique" par Maurice Godelier

La Verrière, le samedi 6 novembre

La Verrière, le samedi 6 novembre à 14:00

Des Baruya de Papouasie-Nouvelle Guinée qu’il a étudiés des années durant, et pour lesquels il est « Maurice », l’un des leurs, Maurice Godelier a rapporté quelques enseignements et cultivé un mode de réflexion qui pourrait s’avérer précieux par ces temps d’incertitude sanitaire. N’ayant jamais succombé à quelque dogmatisme que ce soit, il a constamment œuvré à nous rendre attentifs à une pensée de l’économie et de la politique prenant en compte tout à la fois l’imaginé, l’imaginaire et le symbolique, clairement à contre-courant des conceptions de l’économie – asociales voire antisociales – qui prétendent nous surplomber.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

