Anthropocène et temps géologiques Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Anthropocène et temps géologiques Maison Paris Nature Paris, 1 octobre 2023, Paris. Le dimanche 01 octobre 2023

de 14h30 à 15h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

[Conférence] L’espèce humaine est devenue en peu de temps une force géologique majeure. La prise de conscience des conséquences de l’activité humaine sur son environnement a donné naissance au très médiatique concept d’« anthropocène ». Pour tenter d’éclairer cette notion, projetons-nous dans quelques dizaines de millions d’années. Quelles traces de notre passage peut-on imaginer que d’hypothétiques géologues du futur trouveront ? Cet exercice hautement spéculatif sera surtout l’occasion de revenir sur la notion de temps géologique, et sur la manière dont il est découpé. Ce faisant, nous évoquerons certaines interactions entre les êtres vivants et leur environnement, et explorerons quelques crises majeures ayant affecté la vie sur Terre.

Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Vincent Pasquero, médiateur de l’unité Géologie du Palais de la découverte. Rendez-vous à la Maison Paris nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. La salle de conférence est accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2705?deco=brand

10 01 Anthropocene_layer 10 01 Anthropocene_layer Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Maison Paris Nature Paris latitude longitude 48.8395051711396,2.44177694913248

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/