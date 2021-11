ANTHOPHILA Le Mans, 25 janvier 2022, Le Mans.

ANTHOPHILA Chapelle de l’Oratoire 1 rue Montesquieu Le Mans

2022-01-25 – 2022-01-25 Chapelle de l’Oratoire 1 rue Montesquieu

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de Le Mans Sonore,

L’association Jardin du Vivant (FR) et l’association Oreille indiscrète (FR/CH) présentent ANTHOPHILA

Anthophila est une création interdisciplinaire dans laquelle se mêlent composition musicale, installation et médiation scientifique. L’objectif de ce dispositif est de sensibiliser les publics au monde de l’abeille, symbole de l’extinction du vivant. Une compositrice (Noémie Favennec), un éducateur à l’environnement (Julien Sauleau), des musiciens (Stéphane Charlot (saxophones), Lionel le Fournis (percussions), Bertrand Gourdy (percussions)), un créateur son (Benjamin Favennec) et un éclairagiste (Jérôme Michel) collaborent à cette réalisation audacieuse où s’allient sensibilité artistique et vigilance scientifique, invitation aux auditeurs/spectateurs à une expérience multiple : sonore, visuelle et olfactive.

Le public, installé au centre d’une construction de la forme d’une ruche, vit une véritable immersion dans l’environnement de l’abeille, traversant toute une saison, du calme de l’hiver aux agitations de la fin de l’été. De manière poétique et métaphorique, il est invité à suivre l’évolution de la colonie et ses événements marquants (construction d’un essaim, danse des butineuses, chant de la reine, menaces et attaques de frelon asiatique, …).

Il s’agit donc, bien plus qu’un concert, d’une expérience croisée où se rejoignent science, technologies innovantes et création artistique, dans laquelle chacune et chacun sera amené à s’immerger dans la vie d’une abeille.

Des actions de médiation scientifique accompagnent l’expérience sensorielle proprement dite, et en constituent le prolongement. L’un des buts d’Anthophila est bien la sensibilisation à l’urgence de la cause écologique. »

Chaque représentation sera suivie d’un temps d’échange et de sensibilisation à l’environnement

Soutenu par Le Mans Université

Dates et horaires :

Scolaires : mardi 25 janvier 10h30 et 14h30 – mercredi 26 10h30 – jeudi 10h30 et 14h30

Réservations : culture-scientifique@univ-lemans.fr

Tout public : mardi 25 janvier 18h30 – mercredi 26 14h30 et 18h30 – jeudi 27 18h30

Réservations : billetterie-eve@univ-lemans.fr

Tarif : gratuit

Biennale Le Mans Sonore

