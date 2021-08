Anthony LAGUERRE et Jérôme NOETINGER / Concert Centre Culturel Marie Hart, 10 septembre 2021, Bouxwiller.

**Vendredi 10 septembre 2021 à 22h30** **au Centre Culturel Marie Hart, 5 place du Château, 67330 BOUXWILLER** [**Anthony LAGUERRE**](http://anthonylaguerre.com/) **et Jérôme NOETINGER / Concert** À l’origine, c’est une rencontre humaine entre deux musiciens qui se croisent dans divers festivals et partagent quelques points communs musicaux. Surgit ensuite l’idée d’essayer de jouer ensemble en partageant énergie rock et manipulation électroacoustique, batterie amplifiée et bandes distortionnées, feedback et réinjection, récupération et détournement… Pour pimenter ce duo, une grande boucle magnétique est installée sur deux magnétophones pour créer une mémoire aléatoire, retardée et instable, agissant comme un miroir déformant. Durée : 30min

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

Centre Culturel Marie Hart 5 place du Château, 67330 BOUXWILLER Bouxwiller Bas-Rhin



