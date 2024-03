ANTHONY LAGUERRE ET G S SOK ESPACE JEAN LURCAT Juvisy Sur Orge, mercredi 24 avril 2024.

L&SAnthony Laguerre et G.W. Sok Orchestre du Conservatoire des Portes de l’EssonneMusique, Musique symphonique, Rock Entre électrique et acoustique, G.W. Sok – cofondateur du groupe mythique The Ex – et Anthony Laguerre se livrent à un chassé-croisé permanent, la poésie de l’un venant bercer la musicalité de l’autre. Sur scène, ils sont accompagnés d’Éric Thomas, Jean-Michel Pirès et, cerise sur le gâteau, de l’Orchestre du Conservatoire des Portes de l’Essonne. On ne peut rêver mieux comme première rencontre avec le très talentueux Anthony Laguerre…

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE JEAN LURCAT PLACE DU MARECHAL LECLERC 91260 Juvisy Sur Orge 91