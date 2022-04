Anthony Joubert : Saison 2 Aubagne, 27 mai 2022, Aubagne.

Anthony Joubert : Saison 2 Théâtre le Comoedia Cours Foch Aubagne

2022-05-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-27 22:30:00 22:30:00 Théâtre le Comoedia Cours Foch

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

20 20 Après “La France a un incroyable talent” sur M6, “Morandini” sur Direct 8 et “On n’demande qu’à en en rire” sur France 2, Anthony Joubert vous présente son nouveau spectacle intitulé “Saison 2”. Anthony n’avait qu’une envie, celle de devenir humoriste.



Un père qui le met à la porte, une copine qui le quitte, voilà qui le décide à quitter sa ville natale pour la capitale à la rencontre d’une production qui s’intéresse à lui et le voilà en tournée. Finie la galère ! Du moins c’est ce qu’il croyait.



Une histoire vraie (ou pas) à découvrir sur scène.



Accompagné de son acolyte David Jouteur, Anthony nous entraine dans ses délires, sketchs, parodies à succès ( plusieurs millions de vues ) un moment de rire, de partage et de tendresse .

Entre stand-up et comédie, Anthony incarne des personnages attachants ou loufoques, mais toujours drôles !



Avec en première partie le Fada Comedy Club !

https://www.fantaisie-prod.com/

Après “La France a un incroyable talent” sur M6, “Morandini” sur Direct 8 et “On n’demande qu’à en en rire” sur France 2, Anthony Joubert vous présente son nouveau spectacle intitulé “Saison 2”. Anthony n’avait qu’une envie, celle de devenir humoriste.



Un père qui le met à la porte, une copine qui le quitte, voilà qui le décide à quitter sa ville natale pour la capitale à la rencontre d’une production qui s’intéresse à lui et le voilà en tournée. Finie la galère ! Du moins c’est ce qu’il croyait.



Une histoire vraie (ou pas) à découvrir sur scène.



Accompagné de son acolyte David Jouteur, Anthony nous entraine dans ses délires, sketchs, parodies à succès ( plusieurs millions de vues ) un moment de rire, de partage et de tendresse .

Théâtre le Comoedia Cours Foch Aubagne

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile