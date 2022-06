Anthony Joseph Septet Parc Floral de Paris, 4 septembre 2022, Paris.

Le dimanche 04 septembre 2022

de 17h00 à 18h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris !

Entre la Caraïbe et Londres, les passerelles ont toujours été nombreuses, le colonialisme et son meilleur allié l’esclavagisme ayant favorisé la migration temporaire ou définitive d’afro-caribéens vers la capitale Britannique. Pour des raisons diverses mais, parfois, pour se connecter au bouillonnement londonien, se mêler à la ferveur intellectuelle et culturelle, user de la place stratégique de la ville comme d’une caisse de résonance pour diffuser militantisme et pensées politiques. L’artistique s’invitant volontiers.

Après deux albums à l’axe de rotation Caribéen, c’est la direction de Londres que le sextant musical d’Anthony Joseph a indiquée. Une ville où il s’est établi depuis de nombreuses années déjà, et dans l’effervescence de laquelle il s’est relié à la scène jazz locale. A cette nouvelle garde qui secoue le genre. Vigoureuse, inventive, respectueuse de son héritage swing, be-bop, hard-bop, dont elle révèrent les œuvres tout en jouant avec ses propres codes infusés influences contemporaines.

Manieur d’images, conteur de récits métaphoriques où l’humour se glisse en touches subtiles, Anthony Joseph fait ici de sa musique un acte de résistance et de combat. Une arme à la fois politique et spirituelle. Les grooves festifs qui habitaient ses précédents albums désormais obscurcis et approfondis, les climats propices à la réflexion s’installent, la force évocatrice intensifiée,, la conscience s’élargit et laisse la spiritualité s’approprier l’espace.

LINE UP :

Anthony Joseph – Vocal

Jason Yarde – Sax

Rod Youngs – Batterie

Andrew Johns – Basse

Thibaud Remi – Guitare

Denys Baptiste – Sax

Colin Webster – Sax

✿ Rendez-vous le dimanche 4 septembre à 17h

✿ Concert gratuit, entrée libre

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

