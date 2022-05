Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All Stars Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All Stars Rocher de Palmer, 14 juillet 2022, Cenon. Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All Stars

Rocher de Palmer, le jeudi 14 juillet à 20:30

Entre la scène jazz avant gardiste londonienne et ses racines caribéennes, Anthony Joseph a puisé l’inspiration de son dernier album ; sa musique s’y révèle émancipatrice, engagée, militante. L’organiste et compositrice américaine s’entoure de la fine fleur du jazz féminin contemporain. Elles explorent avec conviction les expressions musicales de la culture afro-américaine, et livrent un groove plein de fougue. Anthony Joseph EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 32€ / Plein tarif : 30€ / Tarif abonné : 27€ / Pass 4 soirées – Plein tarif : 95€ – Abonné : 85€ / Carte Jeune

Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All Stars, Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T20:30:00 2022-07-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon Departement Gironde

Rocher de Palmer Cenon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon/

Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All Stars Rocher de Palmer 2022-07-14 was last modified: by Anthony Joseph + Rhoda Scott Lady All Stars Rocher de Palmer Rocher de Palmer 14 juillet 2022 Cenon Rocher de Palmer Cenon

Cenon Gironde