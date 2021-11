Rouen Le 106 Rouen, Seine-Maritime ANTHONY JOSEPH Le 106 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

ANTHONY JOSEPH Le 106, 19 février 2022, Rouen. ANTHONY JOSEPH

Le 106, le samedi 19 février 2022 à 20:00

Après deux albums à l’axe de rotation Caribéen, c’est la direction de Londres que le sextant musical d’Anthony Joseph a indiquée. Une ville où il s’est établi depuis de nombreuses années déjà, et dans l’effervescence de laquelle il s’est relié à la scène jazz locale, cette nouvelle garde qui secoue le genre. Manieur d’images, conteur de récits métaphoriques où l’humour se glisse en touches subtiles, Anthony Joseph fait ici de sa musique un acte de résistance et de combat, une arme à la fois politique et spirituelle.

Location 21.5 € / Guichet 24.5 € / Réduit 18.5 € / Abonnés 15.5 €

Jazz Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T20:00:00 2022-02-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen lieuville Le 106 Rouen