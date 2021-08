Anthony Joseph / 1re partie : Neue Grafik Ensemble Cité de la musique, 10 septembre 2021, Paris.

Une soirée teintée d’échos de protest songs avec le poète et chanteur Anthony Joseph, dont le titre du dernier album prend la forme d’un brûlot politique et, en première partie, le nouveau répertoire — un hommage à Adama Traoré — du groupe franco-britannique Neue Grafik Ensemble.

The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives. Tel est le titre du dernier et huitième album studio d’Anthony Joseph, qu’on pourrait traduire grossièrement par « Les riches ne peuvent être vaincus que s’ils doivent courir pour sauver leur peau ». C’est donc sous l’égide des heures les plus glorieuses d’une black music politique et revendicative, celle de Gil Scott Heron et tant d’autres, que se situe le poète et chanteur londonien, originaire de Trinidad. Et c’est précisément autour de cet axe transatlantique qu’a été pensé ce répertoire inspiré par la riche production littéraire, musicale et plus globalement artistique de la Caraïbe. Côté studio, tout s’est déroulé à Londres, avec Shabaka Hutchings, star du saxophone made in britain, mais aussi Florian Pellissier au piano et Roger Raspail aux percussions, deux figures du label français Heavenly Sweetness sur lequel Anthony Joseph a déjà signé sept albums. Évoquant les complaintes free d’Archie Shepp, comme l’afro-jazz des années 1970, les arrangements de Jason Yard soutiennent à merveille le timbre déclamé de ce singulier musicien dont l’engagement est de donner « une voix aux sans voix ».

Un des derniers groupes nés au cœur de l’explosive scène londonienne, le Neue Grafik Ensemble s’est constitué après une jam session au Total Refreshment Center, lieu désormais incontournable de la capitale anglaise. En 2019, il publiait son premier EP Foulden Road, réunissant des titres enregistrés live comme en studio, dans un répertoire entre afro-jazz, soul-funk et hip-hop instrumental façon Kiefer. Originaire de Paris, Neue Grafik, le leader et claviériste qui donne son nom au groupe, a imaginé pour le deuxième opus de Foulden Road — à paraître en cette rentrée 2021 — un répertoire en hommage à Adama Traoré. À découvrir live.

