Anthony Desdoits expose à la ferme Cara-Meuh !, 1 novembre 2022, .

Anthony Desdoits expose à la ferme Cara-Meuh !

2022-11-01 – 2022-11-30

Originaire de l’Orne et manchois d’adoption et de coeur, c’est lors d’une sortie photographique par une belle soirée d’été qu’une rencontre imprévue avec un chevreuil aux portes de Granville a changé mon approche et ma vision de la capture de l’instant.

L’émotion ressentie durant cet instant fugace a éveillé un désir déraisonnable d’être au plus près de la faune sauvage qui nous entoure, de partager un peu l’intimité des animaux discrets de nos villes et de notre bocage proche.

Beaucoup de repérages, un peu d’affût, de longues marches silencieuses, de grands ratés, de longues journées sans rien observer, les pieds mouillés, les doigts gelés et parfois, ces instants magiques où l’animal s’approche, sans peur, juste avec la bonne distance pour chacun, peut-être un peu de curiosité pour l’un et toujours beaucoup d’émotion pour l’autre, l’humain.

Anthony Desdoits.

Rencontre avec l’artiste : dimanche 06 novembre, de 15h30 à 18h30 (vernissage) / dimanche 20 novembre, de 16h à 18h.

Entrée gratuite, 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Originaire de l’Orne et manchois d’adoption et de coeur, c’est lors d’une sortie photographique par une belle soirée d’été qu’une rencontre imprévue avec un chevreuil aux portes de Granville a changé mon approche et ma vision de la capture de…

Originaire de l’Orne et manchois d’adoption et de coeur, c’est lors d’une sortie photographique par une belle soirée d’été qu’une rencontre imprévue avec un chevreuil aux portes de Granville a changé mon approche et ma vision de la capture de l’instant.

L’émotion ressentie durant cet instant fugace a éveillé un désir déraisonnable d’être au plus près de la faune sauvage qui nous entoure, de partager un peu l’intimité des animaux discrets de nos villes et de notre bocage proche.

Beaucoup de repérages, un peu d’affût, de longues marches silencieuses, de grands ratés, de longues journées sans rien observer, les pieds mouillés, les doigts gelés et parfois, ces instants magiques où l’animal s’approche, sans peur, juste avec la bonne distance pour chacun, peut-être un peu de curiosité pour l’un et toujours beaucoup d’émotion pour l’autre, l’humain.

Anthony Desdoits.

Rencontre avec l’artiste : dimanche 06 novembre, de 15h30 à 18h30 (vernissage) / dimanche 20 novembre, de 16h à 18h.

Entrée gratuite, 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par