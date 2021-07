Antez Data, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Marseille.

Antez

Data, le mercredi 7 juillet à 19:00

Antez présente ainsi son projet : « L’origine de cette de action sonore est de proposer d’effectuer une mise en résonance d’un espace, modelé par sa singularité architecturale, et dont le parcours narratif reste perméable à l’instant présent. Cela en utilisant des moyens de production sonore exclusivement acoustique, qui sont générés par les mouvements du corps. Mon premier défi de produire un son continu avec un instrument de percussion a évolué au travers de l’élaboration d’un processus d’investigation des potentiels vibratoires des espaces. Un grand tambour est utilisé comme un amplificateur acoustique, pour tout un orchestre d’objets hétéroclites. Je les trouve durant mes voyages. Je les adopte et les transforme ensuite, chez moi ou en résidences. Je développe une relation intime avec les matières en vibration. Je dois les évaluer dans mon corps à différents niveaux, pour pouvoir coordonner mes postures et mes mouvements, mais aussi tel l’archer* y accorder mon esprit. Pour donner vie à ces modulation j’utilise depuis 2008, une circumambulation dextrocentrique. Mes sons sont souvent comparés à ceux que l’on peux produire avec un synthétiseur mais aussi à l’ampleur que peut avoir un orchestre. Cependant, la qualité des sons que j’émets dépend essentiellement de celle des surfaces et volumes environnants. Mes Continuums ont des textures sonores inhabituelles, ils échappent aux registres traditionnels de la percussion. Ils testent les limites de notre perception des infra aux ultrasons en jouant des déphasages de fréquence. Ils s’immiscent dans l’intimité de la matière par le biais des micros vibrations et nous confrontent à une saturation auditive par celles de la densité du bruit. De par leurs flux sonores et de ceux qu’ils nous donnent à voir, ils évoquent autant la retenue que le dépassement, l’immersion et l’intemporalité. » [http://www.antez.org/](http://www.antez.org/)

Entre 3 & 6€

♫♫♫

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T19:00:00 2021-07-07T22:00:00