Fauteuils d’Orchestre Antenne ZAC La Vache Toulouse, 19 décembre 2023, Toulouse.

Fauteuils d’Orchestre Mardi 19 décembre, 18h00 Antenne ZAC La Vache Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le dispositif Play Music propose des actions d’éducation artistiques et culturelles menées par des Professeurs du Conservatoire en temps scolaire (pour les écoles élémentaires), périscolaire et extrascolaire à destination de tout public

La Variation 3 permet aux élèves, sur la base du volontariat et de la motivation d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre : vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du Conservatoire) par le biais d’une formation musicale collective et ludique.

Antenne ZAC La Vache 4, rue Marguerite Duras 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie

