Tout le monde a eu un jour l’occasion de plier un bateau, une cocotte, un avion… Antenne du Conseil départemental de la Haute-Garonne espace Jean Pégot 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/”}, {“link”: “mailto:antenne.archives@cd31.fr”}] Tout le monde a eu un jour l’occasion de plier un bateau, une cocotte, un avion… sans se douter que cette activité ludique, considérée comme un amusement pour enfants, constituait une approche d’un art authentique ! L’origami, né en Chine mais surtout développé au Japon, est le fruit d’une longue tradition. Si le pliage est un art ancestral, il peut devenir aussi un passe-temps plein de charme et de délicatesse, accessible à tous.

Aux Archives départementales, nous aimons vous proposer des activités diverses et parfois surprenantes autour de notre support privilégié : le papier. Cet atelier à réaliser en famille sera peut-être l’occasion de vous accueillir pour la première fois et de vous faire découvrir ce lieu plein de surprises !

Animation : Viviane et Robert Loubet du Mouvement français des plieurs de papier. // INFOS PRATIQUES \ Quand ? Vendredi 23 juin, 14h-17h Pour qui ? Enfants à partir de 10 ans, adolescents, aduktes. Où ? Antenne des Archives en Comminges, Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 15 mai 2023

Informations : 05 34 32 50 90. Courriel : antenne.archives@cd31.fr

