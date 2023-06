Tapis de lecture et exposition d’été Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Tapis de lecture et exposition d’été Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart, 28 août 2023, Clamart. Tapis de lecture et exposition d’été 28 et 30 août Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Accès libre et gratuit Termine l’été en beauté avec des tapis de lecture et l’exposition des créations réalisées à la bibliothèque pendant l’été ! Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T15:00:00+02:00 – 2023-08-28T18:00:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00 © La Petite Bibliothèque Ronde Détails Catégories d’Évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Adresse 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Ville Clamart Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart

Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamart/

Tapis de lecture et exposition d’été Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 2023-08-28 was last modified: by Tapis de lecture et exposition d’été Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 28 août 2023