Tapis de lecture : le commentaire sportif dans la littérature jeunesse Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Tapis de lecture : le commentaire sportif dans la littérature jeunesse Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart, 14 août 2023, Clamart. Tapis de lecture : le commentaire sportif dans la littérature jeunesse Lundi 14 août, 15h00 Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Accès libre et gratuit Rendez-vous sur la pelouse de la Cité de la Plaine pour lire des livres qui contiennent des commentaires sportifs (comme dans la pièce Dernier rayon de Joël Jouanneau, ou encore Harry Potter). Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T15:00:00+02:00 – 2023-08-14T18:00:00+02:00

2023-08-14T15:00:00+02:00 – 2023-08-14T18:00:00+02:00 © La Petite Bibliothèque Ronde Détails Catégories d’Évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Adresse 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Ville Clamart Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart

Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamart/

Tapis de lecture : le commentaire sportif dans la littérature jeunesse Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 2023-08-14 was last modified: by Tapis de lecture : le commentaire sportif dans la littérature jeunesse Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 14 août 2023