Enquête à la bibliothèque : découverte de la culture hip-hop Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Enquête à la bibliothèque : découverte de la culture hip-hop Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart, 9 août 2023, Clamart. Enquête à la bibliothèque : découverte de la culture hip-hop 9 – 11 août Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Accès libre et gratuit Avant l’arrivée du breaking aux Jeux Olympiques de Paris, La Petite Bibliothèque Ronde te propose de découvrir la culture hip-hop à travers plusieurs livres documentaires et musicaux. Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T15:00:00+02:00 – 2023-08-09T18:30:00+02:00

2023-08-11T15:00:00+02:00 – 2023-08-11T18:30:00+02:00 © La Petite Bibliothèque Ronde Détails Catégories d’Évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Adresse 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Ville Clamart Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart

Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamart/

Enquête à la bibliothèque : découverte de la culture hip-hop Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 2023-08-09 was last modified: by Enquête à la bibliothèque : découverte de la culture hip-hop Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 9 août 2023