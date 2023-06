Atelier : mon portrait en sportif Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Atelier : mon portrait en sportif Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart, 20 juillet 2023, Clamart. Atelier : mon portrait en sportif 20 et 21 juillet Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Accès libre et gratuit Retrouvez-nous devant l’école Maternelle Plaine pour un atelier créatif « mon portrait en sportif ». Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T15:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:00:00+02:00

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00 © La Petite Bibliothèque Ronde Détails Catégories d’Évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Adresse 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Ville Clamart Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart

Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamart/

Atelier : mon portrait en sportif Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 2023-07-20 was last modified: by Atelier : mon portrait en sportif Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart 20 juillet 2023