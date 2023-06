Atelier numérique : la ville d’Olympie Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Atelier numérique : la ville d’Olympie Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Clamart, 13 juillet 2023, Clamart. Atelier numérique : la ville d’Olympie Jeudi 13 juillet, 15h00 Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Entrée libre et gratuite Grâce à la reconstruction 3D, tu pourras visionner des images de l’ancienne ville d’Olympie pour te « promener » dans ses rues tout en découvrant son histoire et ses principaux monuments. Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

