Rencontre-atelier avec Pauline Kalioukny Mercredi 5 juillet, 10h00 Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde Entrée libre et gratuite

Le Poussin masqué, le temps réservé aux 0-3 ans à La Petite Bibliothèque Ronde accueille l’artiste et illustratrice Pauline Kalioujny pour un temps de création qui engage le corps et les sens des bébés et de leurs accompagnateurs.

Antenne de La Petite Bibliothèque Ronde 3 rue de Bretagne 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-07-05T10:00:00+02:00 – 2023-07-05T11:30:00+02:00

