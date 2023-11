Cet évènement est passé « C’est dans la boite » Antenne BGE Dreux Dreux Catégories d’Évènement: Dreux

Eure-et-Loir « C’est dans la boite » Antenne BGE Dreux Dreux, 21 novembre 2023, Dreux. « C’est dans la boite » Mardi 21 novembre, 10h00 Antenne BGE Dreux Développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes

Cocréation de vidéos informatives et promotionnelles sur l’entrepreneurait vu par le jeunes et lancement d’une campagne d’information digitales des habitants QPV 1er atelier : « Je découvre les étapes de la création d’entreprise » le 17 juillet

2nd atelier : « Comment cartonner sur les réseaux » le 19 juillet

3e atelier e : « co-création de post vidéos sur l’entrepreneuriat » le 21 novembre Porteurs : BGE Partenaires : Lycée Gilbert Courtois

Mission Locale,

Bureau Information Jeunesse,

Ville de Dreux Antenne BGE Dreux 13 rue des Livraindières, dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T12:00:00+01:00

2023-11-21T10:00:00+01:00 – 2023-11-21T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Dreux, Eure-et-Loir Autres Lieu Antenne BGE Dreux Adresse 13 rue des Livraindières, dreux Ville Dreux Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Antenne BGE Dreux Dreux latitude longitude 48.748298;1.364229

Antenne BGE Dreux Dreux Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dreux/