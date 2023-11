Boutique de Noël Ante 1 rue Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École, 1 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Des idées de cadeaux gourmands !

La Boutique de l’Office de Tourisme est bien fournie en ce mois de décembre et vous présente les délices d’ici !

Des produits locaux à déguster en famille, entre amis au moment des fêtes de fin d’année et même à offrir en panier gourmand !

Des temps de rencontre avec deux de nos producteurs sont organisés en décembre

· Vendredi 8 décembre de 11h à 12h30 avec Le Petit Broc de Nature

· Vendredi 15 décembre de 11h à 12h30 avec Nath’ure et T’Hérouard

Une sélection de livres sur l’histoire locale est également disponible.

2023-12-01 fin : 2023-12-29 . .

Ante 1 rue Denfert-Rochereau Office de Tourisme

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Gourmet gift ideas!

The Tourist Office Boutique is well stocked this December with local delicacies!

Local products to enjoy with family and friends over the festive season, or even to offer as a gourmet gift basket!

In December, we’re organizing a series of meetings with two of our producers

– Friday, December 8 from 11am to 12:30pm with Le Petit Broc de Nature

– Friday, December 15 from 11am to 12:30pm with Nath’ure et T’Hérouard

A selection of books on local history is also available

Ideas de regalos gourmet

Este mes de diciembre, la tienda de la Oficina de Turismo está repleta de exquisiteces locales

Productos locales para disfrutar con la familia y los amigos durante las fiestas, ¡e incluso para regalar como cestas gourmet!

En diciembre, organizamos una serie de encuentros con dos de nuestros productores

– Viernes 8 de diciembre de 11:00 a 12:30 h con Le Petit Broc de Nature

– Viernes 15 de diciembre de 11.00 a 12.30 h con Nath’ure y T’Hérouard

También está disponible una selección de libros sobre la historia local

Gourmet-Geschenkideen!

Die Boutique des Fremdenverkehrsamtes ist in diesem Dezember gut bestückt und präsentiert Ihnen die Köstlichkeiten von hier!

Lokale Produkte, die Sie mit der Familie oder mit Freunden zur Weihnachtszeit genießen oder sogar als Schlemmerkorb verschenken können!

Im Dezember werden Zeiten für Begegnungen mit zwei unserer Produzenten organisiert

– Freitag, 8. Dezember von 11.00 bis 12.30 Uhr mit Le Petit Broc de Nature

– Freitag, 15. Dezember von 11.00 bis 12.30 Uhr mit Nath’ure et T’Hérouard

Eine Auswahl an Büchern über die lokale Geschichte ist ebenfalls erhältlich

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Haut Val De Sèvre