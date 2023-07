Festival des Enfants du Monde 2023 – Balade ludique et gourmande Ante 1, rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École, 13 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Balade ludique et gourmande / Pologne et Inde

Jeudi 13 juillet à 18h – Départ devant l’Office de tourisme

Accompagnés par une guide-conférencière de l’Office de tourisme, partez à la découverte des richesses du patrimoine mondial en arpentant les rues de Saint-Maixent-l’École et en dégustant un repas 100% local.

Tarif unique : 12 €

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’Ecole

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

Festival des Enfants du Monde 2023 – Fun and gourmet stroll / Poland and India

Thursday, July 13 at 6pm – Departure in front of the Tourist Office

Accompanied by a guide from the Tourist Office, discover the riches of the world’s heritage while strolling the streets of Saint-Maixent-l’École and enjoying a 100% local meal.

Price: 12?

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Paseo lúdico y gastronómico / Polonia e India

Jueves 13 de julio a las 18.00 h – Salida frente a la Oficina de Turismo

Acompañado por un guía de la Oficina de Turismo, descubra las riquezas del patrimonio mundial paseando por las calles de Saint-Maixent-l’École y degustando una comida 100% local.

Precio único: 12?

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’Ecole

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Spiel- und Gourmet-Spaziergang / Polen und Indien

Donnerstag, 13. Juli um 18 Uhr – Start vor dem Tourismusbüro

Entdecken Sie in Begleitung einer Fremdenführerin des Fremdenverkehrsamtes die Reichtümer des Weltkulturerbes, indem Sie durch die Straßen von Saint-Maixent-l’École schlendern und eine zu 100 % lokale Mahlzeit genießen.

Einzeltarif: 12 ?

Kartenvorverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’Ecole

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

