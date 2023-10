Cet évènement est passé Festival MADAJAZZCAR à Antananarivo, Antsirabe & Ambositra (Madagascar) Antananarivo Antananarivo Catégorie d’Évènement: Antananarivo Festival MADAJAZZCAR à Antananarivo, Antsirabe & Ambositra (Madagascar) Antananarivo Antananarivo, 1 octobre 2020, Antananarivo. Festival MADAJAZZCAR à Antananarivo, Antsirabe & Ambositra (Madagascar) 1 – 4 octobre 2020 Antananarivo Festival International Madajazzcar – XXXIe Edition

du 1er au 4 octobre 2020 PROGRAMME OFFICIEL (pouvant être soumis à modifications) ——————————

JEUDI 1er OCTOBRE

—————————— A partir de 9h30 : Fara West, Faravohitra

Conférence-concert sur le thème : « La professionnalisation des musiciens : accompagnement artistique et marketing musical ». Intervenants : Gina Ramarosaona (entrepreneur de spectacles et insertion professionnelle), Thüryn Mitchell (musicien, créateur de contenu digital) et Désiré Razafindrazaka (président Comité d’organisation Festival Madajazzcar, ancien collaborateur revue Jazz Hot).

Conférence-concert sur le thème : « La professionnalisation des musiciens : accompagnement artistique et marketing musical ». Intervenants : Gina Ramarosaona (entrepreneur de spectacles et insertion professionnelle), Thüryn Mitchell (musicien, créateur de contenu digital) et Désiré Razafindrazaka (président Comité d'organisation Festival Madajazzcar, ancien collaborateur revue Jazz Hot).

Performance musicale : Eric Rakotoary (basse), Gérard Ratsimiseta (guitare), Nini Rabarioelina (batterie), Toky Ramasimanga (clavier). Entrée libre 14h : Alliance Française d'Antananarivo (AFT), Andavamamba

Conférence-concert sur le thème : « Entrepreunariat artistique Post-covid-19 ». Intervenants : Bruce Rakotovelo (manager d’artistes et directeur du CRAAM (Centre de ressources des Arts Actuels de Madagascar)) et Anjara Rakotozafiarison (musicien).

: Bruce Rakotovelo (manager d’artistes et directeur du CRAAM (Centre de ressources des Arts Actuels de Madagascar)) et Anjara Rakotozafiarison (musicien). Modérateur : Domoina Ratsara

: Domoina Ratsara Performance musicale : Roger Zafera (contrebasse), Titi Razakamiadana (clavier, saxophone) et Rivo Andriamasinoro (saxophone), Lova Bil Rakotomalala (batterie). 19h : Institut Français de Madagascar (IFM), Analakely

Concert d’Ouverture Officielle du festival retransmis en direct sur le Web, sur la page Facebook du Festival : Madajazzcar Festival (Official) depuis l’IFM Analakely. – BBK « Big Band Kely » avec Andry Mickaël Randriantseva (conducteur), Betia Herimalala (vocal), Harris Mananjara (piano), Manou Radonason (basse), Johanne Ratolovojanahary (batterie), Tokiniaina Ramarokoto (guitare), Mahefa Ramiandrisoa (saxophone alto), Elisa Salohinatsiva (saxophone alto), Joseph Andriamparany (saxophone alto), Avisoa Fanomezana (saxophone tenor), Doela Crispin (saxophone tenor), Nomentsoa Sitraka Rakontondramanana (trompette), Naly Rakotondrabe (trombone).

Concert d'Ouverture Officielle du festival retransmis en direct sur le Web, sur la page Facebook du Festival : Madajazzcar Festival (Official) depuis l'IFM Analakely. – BBK « Big Band Kely » avec Andry Mickaël Randriantseva (conducteur), Betia Herimalala (vocal), Harris Mananjara (piano), Manou Radonason (basse), Johanne Ratolovojanahary (batterie), Tokiniaina Ramarokoto (guitare), Mahefa Ramiandrisoa (saxophone alto), Elisa Salohinatsiva (saxophone alto), Joseph Andriamparany (saxophone alto), Avisoa Fanomezana (saxophone tenor), Doela Crispin (saxophone tenor), Nomentsoa Sitraka Rakontondramanana (trompette), Naly Rakotondrabe (trombone).

–Weaver Trio feat. Joëlle Claude avec Njaka Rakotonirainy (piano), Josia Rakotondravohitra (batterie), Hent's Andriamasimanana (basse), Joëlle Claude (vocal). 19h30 : Hotel de l'Avenue (HDA), Analakely

Cabaret d’ouverture – Ravels Trilogy avec Jax Ravel (batterie, basse), Misa Ravel (basse, piano), Vola Ravel (piano, vocal, batterie).

Cabaret d'ouverture – Ravels Trilogy avec Jax Ravel (batterie, basse), Misa Ravel (basse, piano), Vola Ravel (piano, vocal, batterie).

–Titan Randriamasindrazana Band avec Titan Randriamasindrazana (batterie), Fy Rajaofetra (clavier), Manitra Rabarisoa (guitare), Bernard Houzefa (basse). Entrée libre. ———————————–

VENDREDI 2 OCTOBRE

———————————– A partir de 10h : Alliance Française d’Antananarivo (AFT), Andavamamba

Conférence-concert sur le thème : « La contribution des œuvres artistiques à la citoyenneté et au civisme ».

Entrée libre. Performance musicale du groupe Tower avec Mihaja Rakotoarisoa (batterie), Harris Mananjara (clavier), Bernard Houzefa (basse). 17h : Alliance Française d’Antananarivo (AFT), Andavamamba

Concert – Issik feat. Authalia Raveloarison avec Sanda Ranaivosoa (guitare), Samy Andriamanoro (clavier), Sitraka Ranaivosoa (batterie), Tahiry Ranaivosoa (basse), Authalia Raveloarison (vocal).

Concert – Issik feat. Authalia Raveloarison avec Sanda Ranaivosoa (guitare), Samy Andriamanoro (clavier), Sitraka Ranaivosoa (batterie), Tahiry Ranaivosoa (basse), Authalia Raveloarison (vocal).

-En première partie : AF Jazz avec Elie Ramasindraibe Quartet, Mihaja Quartet, Jean Yves & Friends, Sariaka & Co, Toq Red Quartet, Kovou & Co et Nah Jazz. Entrée libre. 18h : Hôtel Palissandre – Faravohitra

Cabaret Spécial jazz vocal Voahirana Andriambelo Group 19h : Le Lieu Dit, Ampandrianomby (en face de l’école B)

Cabaret –Mad Manouche avec Benjamin le Faucheur (guitare), Joro Rakotozafiarison (guitare), Anjara Rakotozafiarison (guitare), Vatsiahy Ravaloson (contrebasse), Kevin Mirija (saxophone). Entrée : 15 000 Ar ——————————-

SAMEDI 3 OCTOBRE

——————————- A partir de 14h : Théâtre de verdure, Antsahamanitra

Podium jazz -AF Jazz

-Jazz club CGM-GZ

-CNEMD/Conservatoire National de Madagascar

-Aria Academy Madagascar

-Axecom Studio

-Ecole de batterie Mendrika Rasolomahatratra

-EGM (Ecole de Guitare et de Musique de Madagascar)

-Iarivo Art & Music Academy

-Ivo-toerana Ibeazana Ara-kolotsaina Volahasiniaina

-Jejy Music Orchestra & Choir/ Jejy Kilonga

-Laka Ensemble

-Madagascar School of Music

-Or’Maroloko

-Section Musique

-Sanfil Planeta Kolotoraly. Gratuit. 17h : Fara West, Faravohitra

« Instant jazz au soleil couchant » -Samy Andriamanoro (clavier), Eric Rakotoary (basse), Jacquis ralph (guitare), Tahiry Andriamanoro (batterie), Hasina Rakotoarimalala (saxophone). Entrée : 15 000 Ar. 17h : Kudeta, Anosy

Cabaret -Mad’In Voyage feat. Sandrine Rajaofetra avec Harty Andriambelo (basse), Tsanta Randriamihajasoa (trompette), Bolo Rakoto David (batterie), Miantsa Randriamihajasoa (saxophone), Sandrine Rajaofetra (vocal). Entrée libre. 18h : Karibotel, Analakely

Cabaret -Trio Raoelison feat. Nampoina Razafimahaleo avec Lilian Raoelison (clavier), Fandresena Raoelison (basse), Fihoarana Raoelison (batterie), Nampoina Razafimahaleo (vocal). Entrée libre. 18h : Trano Bongo, Tanjombato

Cabaret -Antsiva & Brona avec Antsiva Andriamasimanana (vocal, basse), Antsaly Andriamasimanana (batterie), Rado Andriamanantena (clavier), Agapé Nathan (guitare). Entrée libre. En province :

——————- 14h : Alliance Française, Ambositra

Projection cinéma -« Minga et la cuillère cassée » film d’animation (conte musical) du réalisateur Claye Edou (Cameroun) adapté d’un célèbre conte africain. Entrée libre. 16h30 Alliance française Antsirabe

Concert Oazy Groove 17h30 Alliance Française Antsirabe

Concert –Nully Gafunk avec Nully Ratomosoa (basse), Ralph Randriamasy (saxophone), Tahiana Hoby Rajaonera (batterie), Herivonjy Rasamizafy (trompette), Sasouh Randria (vocal), Antonio Andrian (clavier), Mahefa Fy Tsilavina (guitare). Entrée libre. 19h30 : Sanfil Pub, Antsirabe -Jazz à l’accordéon : Rachel et Loïc

-Faniry Quartet

-Mimi Jaofera. ———————————–

DIMANCHE 4 OCTOBRE

———————————– A partir de 11h : Ibis, Ankorondrano

Jazz brunch -Andy Razafindrazaka & Co feat. Brigitte Rakotomalala, Zara R et Yrinaf avec Andy Razafindrazaka (batterie), Mahefa Ramiandrisoa (clavier), Tantely Rasoloarimanana (guitare), Ranto Ranoarimanana (basse), Andry Michael Randriantseva (saxophone), Brigitte Rakotomalala (vocal), Zara R (vocal) et Yrinaf (vocal). Entrée : – 65 000 Ar adulte / 35 000 Ar enfant moins de 12 ans Alliance française, Andavamamba. En province :

——————- 15h : Alliance Française, Ambositra

Conférence sur le thème : « Les difficultés rencontrées par les artistes malagasy » Intervenant : Bruce Rakotovelo (manager d’artistes et directeur du CRAAM (Centre de Ressources des Arts Actuels de Madagascar). Entrée libre 16h : Alliance Française, Ambositra

Concert Nully Gafunk avec Nully Ratomosoa (basse), Ralph Randriamasy (saxophone), Tahiana Hoby Rajaonera (batterie), Herivonjy Rasamizafy (trompette), Sasouh Randria (vocal), Antonio Andrian (clavier), Mahefa Fy Tsilavina (guitare). Entrée libre. 17h : Alliance Française, Ambositra

Soirée Fatapera

Au programme : musique, brochettes et bonne ambiance.

