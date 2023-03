Balade naturaliste : les dents de la mare Anstaing Anstaing Catégories d’Évènement: Anstaing

Nord

Balade naturaliste : les dents de la mare Anstaing, 3 juin 2023, Anstaing. Balade naturaliste : les dents de la mare Samedi 3 juin, 09h30 Anstaing Gratuit Crapaud pustuleux, ogre dytique, ou autres bestioles pas très attirantes… On chausse les bottes et l’on part à la rencontre du monde de la vase !

A travers des activités mêlant approches sensorielle, ludique et scientifique, venez faire connaissance avec la mare et ses habitants intéressants et pas si dégoutants !

Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

A partir de 6 ans

Rendez-vous : 9h30 à11h30

Lieu : au rond point, rue du stade, Anstaing Anstaing rue du Stade à Anstaing Anstaing 59152 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 12 85 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

