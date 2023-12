Balade à la découverte des Ansereuilles à Wavrin Ansereuilles Wavrin, 19 avril 2024 12:30, Wavrin.

Vendredi 19 avril de 14h30 à 16h30

Ce bel espace vert fait partie du Parc de la Deûle, mais aussi de la commune de Wavrin qui fut, pendant l’Ancien Régime, le chef-lieu des Weppes, l’un des cinq quartiers de la Chatellénie de Lille. Une belle promenade en perspective, propice à quelques commentaires sur l’histoire récente du parc et celle plus ancienne de la commune.

-Guide : Dominique Verhaeghe

-Rendez-vous sur le parking de Lidl, rue du général Koenig, 59136 Wavrin

-Tarif adhérent gratuit / non adhérent 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Ansereuilles rue du général Koenig, 59136 Wavrin

