Anselm Kiefer, Pour Paul Celan Grand Palais Ephémère, 16 décembre 2021 au 11 janvier 2022

« Celan ne se contente pas de contempler le néant, il l'a expérimenté, vécu, traversé ». Anselm Kiefer, 20 juin 2021 Avec Pour Paul Celan, il poursuit son travail sur la mémoire européenne, traversée par ses conflits. Installées dans les volumes uniques du Grand Palais Éphémère au moyen d'une scénographie minimale, des sculptures, des installations et des toiles de grand format, conçues entre 2015 et 2021, interagissent avec la poésie inapaisée du grand poète de langue allemande Paul Celan, dont l'œuvre a sans cesse été présent dans les peintures d'Anselm Kiefer. Fragments de textes tracés à la craie, pigments et matériaux végétaux composent cette relecture picturale du texte de Celan, qui, après avoir connu l'horreur des camps, a entrepris sa vie durant d'utiliser le langage comme un outil contre l'oubli et la barbarie – parce qu'il est nécessaire de se tourner, souvent, vers le passé pour mieux comprendre notre avenir. Grand Palais Ephémère Place Joffre Paris 75007

