Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13 20:00:00 . Lancer de sapins, organisé par l’Amicale laïque de Lanildut Un geste pour la planète et un joyeux moment convivial !

Venez lancer votre sapin dans la benne installée dans le Hangar Saint Gildas à Lanildut.

Au programme vin chaud, boissons fraiches, pâtisseries et bonne humeur à partager! .

Anse du Tromeur Hangar Saint Gildas

Lanildut 29840 Finistère Bretagne

