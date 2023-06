L »Europe se met au vert! Anse de Paulilles Port-Vendres Port-Vendres Catégories d’Évènement: Port-Vendres

L'Europe se met au vert! Anse de Paulilles Port-Vendres, 27 et 28 mai 2023. Le Joli Mois de l'Europe se met au vert !

Exposition et animations autour du Pacte vert pour l’Europe avec un cahier d’activités interactif sur le site de l’Anse de Paulilles dans le cadre de la Fête de la Nature. Anse de Paulilles RD 914 – 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00

Dates et horaires:
2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:00:00+02:00
2023-05-28T10:00:00+02:00 – 2023-05-28T17:00:00+02:00

Lieu: Anse de Paulilles
Adresse: RD 914 - 66660 Port-Vendres
Ville: Port-Vendres
Département: Pyrénées-Orientales

