Réparation de vélos par l’ANRH : venez découvrir notre structure à impact ! Vendredi 20 octobre, 10h00, 11h00, 14h00 ANRH Saint-Denis

Le vendredi 20 octobre, nous ouvrons exceptionnellement nos portes au public, et nous sommes ravis de vous faire découvrir notre projet et nos activités de réparation de cycles.

Nous vous proposons une visite de 45 minutes pendant laquelle :

– nous vous présenterons notre projet associatif et notre engagement pour l’insertion des personnes en situation de handicap

– vous pourrez échanger avec nos collaborateurs pour en savoir plus sur leur métier

– nous vous ferons une démonstration pratique des points de contrôle importants pour vous permettre de mieux entretenir votre propre vélo

Nous vous attendons avec impatience !

Etablissement adapté à recevoir des personnes en situation de mobilité réduite.

Contact informations et inscription : m.girault@anrh.fr – 07 56 07 92 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:00:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T15:00:00+02:00

ANRH