Réparation de petit électroménager par l’ANRH : venez découvrir notre structure à impact ! ANRH EA Etampes Étampes, 20 octobre 2023, Étampes.

Réparation de petit électroménager par l’ANRH : venez découvrir notre structure à impact ! Vendredi 20 octobre, 09h00, 10h00, 14h30, 15h30 ANRH EA Etampes

Le vendredi 20 octobre, nous ouvrons exceptionnellement nos portes au public, et nous sommes ravis de vous faire découvrir notre projet et nos activités de réparation et de reconditionnement de petit électroménager.

Nous vous proposons une visite de 45 minutes pendant laquelle :

– Nous vous présenterons notre projet associatif et notre engagement pour l’insertion des personnes en situation de handicap

– Vous pourrez échanger avec nos collaborateurs pour en savoir plus sur leur métier

– Vous pourrez observer nos collaborateurs en action et découvrir les coulisses du SAV de vos appareils

Nous vous attendons avec impatience !

Reservation par mail à m.girault@anrh.fr

ANRH EA Etampes 37 avenue des Grenots 91150 Etampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « m.girault@anrh.fr »}] [{« link »: « mailto:m.girault@anrh.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:00:00+02:00 – 2023-10-20T10:00:00+02:00

2023-10-20T15:30:00+02:00 – 2023-10-20T16:30:00+02:00