An’Pagay Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

An’Pagay Douves du Chateau des Ducs, 11 août 2022, Nantes. 2022-08-11

Horaire : 21:30 22:30

Gratuit : oui tous publics Né de la rencontre entre deux formations musicales aventureuses, An’Pagay propose une relecture joyeuse et déroutante des musiques créoles de l’Océan Indien. Le courant d’air chaud est rapidement passé entre le clash percutant des musiques afro-colombiennes aux accents de noise de Pixvae et les énergies du nouveau maloya de Ti’Kaniki ! Une transe d’un nouveau monde se noue alors autour des rythmiques et des voix, mâtinées d’ajouts synthétiques complètement addictifs ! Exaltant ! Luc Moindranzé Karioudja : voix, compositionsMargaux Delatour : voixCindy Pooch : voixLéo Dumont : batterieWendlavim Zabsonre : batterieDamien Cluzel : basseRomain Dugelay : saxophone alto, arrangements Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 0251823770 https://www.auxheuresete.com

