SOIRÉE HUMOUR MADEMOISELLE SERGE Anould, 25 novembre 2023, Anould.

Anould,Vosges

Nouveau Spectacle « Gai Rire 2.0 » :

C’est avec une énergie débordante que cette jeune trentenaire pétillante nous propose une vision décapante de la vie de famille, de couple, de femme…

Un humour décalé, moqueur, piquant. Mademoiselle Serge va loin, mais elle le fait bien!. Tout public

Samedi 2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . 16.5 EUR.

Anould 88650 Vosges Grand Est



New « Gai Rire 2.0 » show:

With boundless energy, this bubbly young thirty-something offers us a scathing vision of life as a family, a couple, a woman…

Her humor is offbeat, mocking and piquant. Mademoiselle Serge goes far, but she does it well!

Nuevo espectáculo « Gai Rire 2.0 »:

Con una energía desbordante, este chispeante joven treintañero nos ofrece una visión cáustica de la vida familiar, de las parejas, de las mujeres…

Su humor es mordaz, burlón y picante. Mademoiselle Serge llega lejos, ¡pero lo hace bien!

Neue Show « Gai Rire 2.0 » :

Mit unbändiger Energie präsentiert uns diese quirlige junge Frau in den Dreißigern eine ätzende Sicht auf das Leben als Familie, Paar, Frau…

Ein schräger, spöttischer, pikanter Humor. Mademoiselle Serge geht weit, aber sie macht es gut!

