CONFÉRENCE : RISQUE NUCLÉAIRE : SOMMES-NOUS TOUS ÉGAUX FACE À LA PLANIFICATION SPATIALE DE L’URGENCE Anould, 29 septembre 2023, Anould.

Anould,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Avec Teva MEYER, géographe, Audrey SERANDOUR, géographe.

L’accident nucléaire apparaît comme le symbole d’un événement impossible à circonscrire. Pourtant, le droit international oblige les pays nucléarisés à anticiper les catastrophes en délimitant des zones autour des centrales. L’espace est donc mis au service de l’anticipation de l’urgence nucléaire, mais les pratiques changent d’un pays à l’autre, ce qui n’est pas sans conséquences pour les territoires concernés.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. 0 EUR.

Anould 88650 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

With Teva MEYER, geographer, Audrey SERANDOUR, geographer.

Nuclear accidents seem to symbolize events that are impossible to contain. Yet international law obliges nuclear-armed countries to anticipate disasters by demarcating zones around their power plants. Space is therefore used to anticipate nuclear emergencies, but practices vary from country to country, with consequences for the areas concerned.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Con Teva MEYER, geógrafa, Audrey SERANDOUR, geógrafa.

Un accidente nuclear parece simbolizar un acontecimiento imposible de contener. Sin embargo, el derecho internacional obliga a los países con armamento nuclear a anticiparse a las catástrofes delimitando zonas alrededor de sus centrales. Así pues, el espacio se utiliza para anticipar las emergencias nucleares, pero las prácticas varían de un país a otro, con consecuencias para las zonas afectadas.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Mit Teva MEYER, Geographin, Audrey SERANDOUR, Geographin.

Der Atomunfall erscheint als Symbol für ein Ereignis, das nicht eingegrenzt werden kann. Dennoch verpflichtet das internationale Recht die Länder mit Atomkraftwerken dazu, Katastrophen vorzugreifen, indem sie Zonen um die Kraftwerke herum festlegen. Der Raum wird also in den Dienst der Antizipation des nuklearen Notfalls gestellt, aber die Praktiken ändern sich von einem Land zum anderen, was nicht ohne Folgen für die betroffenen Gebiete bleibt.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES