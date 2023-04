FÊTE DE LA SAINT BOSCU, 18 mai 2023, Anould.

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Anould.

Repas dansant à partir de midi (18€, menu enfant 10€), animé par K’Danse.

Nombreux jeux pour les petits et les plus grands – panier garni.

Grande tombola. Nombreux lots (entrées dans des parcs, restos et commerces du secteur, …). 1 chance sur 3 de gagner.. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-18 18:00:00. 0 EUR.

Anould 88650 Vosges Grand Est



Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers of Anould.

Dinner and dance from noon (18?, children’s menu 10?), animated by K’Danse.

Numerous games for children and adults – gift basket.

Big tombola. Numerous prizes (tickets to parks, restaurants and shops in the area, …). 1 chance on 3 to win.

Organizado por la Amicale des Sapeurs Pompiers de Anould.

Cena y baile a partir del mediodía (18?, menú infantil 10?), amenizada por K’Danse.

Numerosos juegos para niños y adultos – cesta con premios.

Gran tómbola. Numerosos premios (entradas para parques, restaurantes y tiendas de la zona, …). 1 de cada 3 posibilidades de ganar.

Organisiert von der Amicale des Sapeurs Pompiers d’Anould (Feuerwehrverein von Anould).

Tanzmahlzeit ab 12 Uhr (18?, Kindermenü 10?), begleitet von K’Danse.

Zahlreiche Spiele für die Kleinen und die Größeren – Geschenkkorb.

Große Tombola. Zahlreiche Preise (Eintrittskarten für Parks, Restaurants und Geschäfte in der Umgebung, …). eine Chance von 1 zu 3 zu gewinnen.

