Anouk Grinberg – Mon coeur Arles, 2 avril 2022

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle du Méjan Arles

2022-04-02 – 2022-06-05

Arles Bouches-du-Rhône

5 5 Anouk Grinberg est une éponge. S’imprime en elle des visages du monde, le dessous des visages que sa main dessine plus vite que sa pensée. Sur ses feuilles, des êtres surgissent du silence. On y lit la mélancolie, la tendresse ou l’étonnement de vivre cette vie. Qui c’est, là ? Je crois que c’est nous, quand on s’arrête, qu’on ne joue plus, qu’on ne veut plus ; qu’on est des hommes justement. La vie fait tant d’effets ! — nos coeurs pressent, fument, fendillent, et puis la paix, nos cantates naturelles.

Anouk transcrit presque comme un médium les motions qui lui passent au travers, faisant du spectateur le témoin et l’acteur de ces visions. Elle dessine au pastel, l’encre de chine, l’aquarelle, elle brode aussi.



L’exposition sera accompagnée d’une monographie réunissant son travail de vingt années, révélant l’univers à la fois puissant, sensible et poétique d’une artiste aux multiples talents.



Anouk Grinberg est comédienne, écrivaine et artiste.

Vernissage le vendredi 1er avril à partir de 18h (entrée libre)



Une parenthèse musicale sera offerte durant le vernissage par Sonia Wieder- Atherton au violoncelle.

mejan@actes-sud.fr +33 4 90 49 56 78

