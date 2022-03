Anouch Donabédian-Krikorian à Paris (75) Le Mandapa LE MANDAPA, 17 mars 2022, Paris.

LE MANDAPA, le jeudi 17 mars à 20:30

**Anouch** a un goût prononcé pour les intervalles anciens, la musique modale et monodique, qui s’épanouit dans l’intimité de l’instant et interprète en solo la musique traditionnelle, monodique et non harmonisée. Le **kamantcha**, vièle à archet jouée aussi en Iran, était l’instrument de prédilection des troubadours du Caucase, Sayat Nova (poète du 18è s.) en décrivait la beauté et les vertus curatives de ses sonorités. Corinne Mighirditchian, comédienne, participe à la création de nombreux spectacles aux styles variés : théâtre de rue, clown, jeu masqué, textes contemporains, contes, lectures, théâtre burlesque. Marionnettiste, elle développe l’art de la marionnette tant en manipulation qu’en fabrication. Pédagogue, elle anime des ateliers de théâtre et de marionnettes auprès de publics très variés. Autre concert : le vend. 15 avril à 20h30 au Patronage Laïque, av. Félix Faure 75015. COVID-19 : contrôle du Pass Sanitaire + port du masque obligatoire – * Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

Tarif sur place : 14€ – Plein tarif 10€ – Tarif réduit (résidents du 13e, retraités, demandeurs d’emploi, étudiants…) 7€ – Tarif enfant

Concert de musique arménienne – kamntcha

LE MANDAPA 6, rue Wurtz – 75013 Paris Paris Quartier de la Maison-Blanche Paris



