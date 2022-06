Anouar Brahem Quartet – Saison Fleuriaye/Jazz en Phase Cité des Congrès, 16 octobre 2022, Nantes.

2022-10-16

Horaire : 17:00 18:20

Gratuit : non 25 € / 12 € (moins de 18 ans)BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Concert dans le cadre du Jazz en Phase. Anouar Brahem Quartet : Un chant vital, célébrant les noces mille fois fantasmées entre Orient et Occident. Instrumentiste virtuose, compositeur de jazz et de musique de films, collaborateur de Maurice Béjart, Anouar Brahem est un artiste ouvert sur le monde, un passeur de culture qui fait dialoguer tradition et modernité. « Maître enchanteur » de l’oud, ce luth traditionnel oriental millénaire, l’artiste tunisien n’a de cesse de vivifier la tradition musicale arabe au contact d’influences multiples depuis près de 40 ans.Avec son quartet vivace et créatif, formé en 2009, il offre une musique magnifiée par les improvisations de la clarinette, la profondeur de la basse et la pulsation de la darbouka. Une rencontre d’une grande sensualité, à la crête des musiques arabes classiques, du jazz et des sophistications harmoniques occidentales. Un voyage empreint de spiritualité, hors du temps et des frontières.> Oud : Anouar Brahem / Clarinette, saxophone : Klaus Gesing / Basse : Björn Meyer / Percussions, darbouka, bendir : Khaled Yassine + 1ère partie : Peggy Buard et Émilie Chevillard.Durée : 1h20

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.theatre-carquefou.fr