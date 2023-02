ANOUAR BRAHEM QUARTET Auditorium de La Seine Musicale, 14 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

ANOUAR BRAHEM QUARTET Auditorium de La Seine Musicale. Un spectacle à la date du 2023-03-14 à 20:30 (2023-03-14 au ). Tarif : 35.0 à 65.0 euros.

STS Evenements présente (L.3-1124292) JAZZ, MUSIQUES DU MONDEANOUAR BRAHEM QUARTETDISTRIBUTIONAnouar Brahem, oudKlaus Gesing, clarinette basse & saxophone sopranoBjörn Meyer, guitare basseKhaled Yassine, darbouka, bendirGénéreusement sans frontières, la programmation Jazz et Musiques du monde de La Seine Musicale vous propose dans son Auditorium des concerts uniques couvrant un large spectre de styles. Groove et improvisation au rendez-vous !Oudiste et compositeur tunisien, Anouar Brahem fait dialoguer les traditions musicales arabes, riches de plusieurs millénaires et dont l’oud est peut-être l’emblème le plus délicat, avec le jazz moderne, et plus largement avec l’écriture savante occidentale et ses sophistications harmoniques, mais aussi avec les raffinements formels d’autres cultures orientales ancestrales.Sa discographie compte aujourd’hui 11 albums parus sous le label ECM, dont il est l’un des plus fidèles membres, et ne cesse de tendre des passerelles entre les langages musicaux et les époques, abolissant le temps et les distances. Son talent de mélodiste donne une homogénéité à la variété de ses sources d’inspiration. Entre nostalgie et contemplation, l’infinie poésie de son oud, tantôt aérien, tantôt puissant, explore la mémoire des traditions musicales passées et présentes à travers les méandres libres et envoûtants de ses improvisations.Aujourd’hui, riche d’années d’expériences et de partages, il s’engage dans une nouvelle aventure avec son quartet, créé en 2009 pour l’enregistrement de The Astounding Eyes of Rita. Pour La Seine Musicale, il revisite son répertoire à travers un programme mêlant des morceaux anciens (Thimar, Madar, Blue Maqams, Astrakan Café, Le Voyage de Sahar…) à quelques-unes des compositions habituelles du groupe, fruits de plus de 10 ans de complicité. À la tête de cette formation, plus vive et créative que jamais, Anouar Brahem jette un regard neuf sur son univers pour l’agrandir et l’ouvrir sur d’inédites perspectives. Anouar Brahem Quartet Anouar Brahem Quartet

Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

