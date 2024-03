Another Way Festival : émerveillement, espoir et action ! Cinéma Utopia Bordeaux, jeudi 14 mars 2024.

Another Way Festival : émerveillement, espoir et action ! Another Way, Festival de cinéma sur l’environnement lance sa première édition à Bordeaux ! 14 – 17 mars Cinéma Utopia Sur inscription.

Un festival de cinéma à Bordeaux

Another Way se veut résolument positif pour mieux réactiver notre connexion essentielle à la nature. « Emerveillement, espoir et action » : tel est le slogan percutant de ce nouveau rendez-vous axé programmation de films et activités ludiques !

Association culturelle d’origine espagnole, Another Way s’est donné comme mission la sensibilisation aux défis environnementaux et l’accompagnement vers un mode de vie plus durable. Pour la fondatrice Marta Garcia Larriu, le cinéma et les activités sont des outils essentiels pour interroger, inciter à passer à l’action et trouver les moyens de devenir des citoyens engagés.

Infos pratiques

Rendez-vous du 14 au 17 mars

Cinéma Utopia Bordeaux – Bakery Art Gallery (BAG)

Informations & Réservations : www.anotherwayff.com

Cinéma Utopia 5 place Camille-Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

