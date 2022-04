“Another Love Story” de Karla Hiraldo Voleau – l’amour mis en scène à la MEP Maison Européenne de la Photographie, 17 juin 2022, Paris.

Du vendredi 17 juin 2022 au dimanche 21 août 2022 :

. payant Tarif plein : 11€ Tarif réduit : 7€

Dans ce projet inédit présenté pour la première fois à la MEP – Maison Européenne de la Photographie, Karla Hiraldo Voleau remet en question les frontières entre fiction et réalité, entre amour sincère et mensonge.

Le Studio de la MEP – Maison européenne de la Photographie est un espace dédié à la création contemporaine et aux artistes émergents. Il accueille du 17 juin au 21 août le travail de Karla Hiraldo Voleau, jeune photographe franco-dominicaine.

Another Love Story a pour origine une histoire personnelle. L’artiste y présente une série de photographies et de textes qui reconstituent et rejouent les derniers mois de sa relation amoureuse avec un homme avant la découverte de la double vie de celui-ci. Que faire lorsque l’on se retrouve dépossédé de son histoire ? Karla Hiraldo Voleau décide de se réapproprier ce récit, en rejouant différents moments de leur liaison. Elle reproduit, à l’identique, les clichés réalisés dans le cadre intime de son couple avec l’aide d’un modèle, sosie de son ancien compagnon, qu’elle engage pour le projet.

Dans Another Love Story, l’artiste propose une réflexion sur le médium photographique comme outil fictionnel et s’intéresse à la mise en scène du sentiment amoureux. Ici, l’image échoue à capturer la vérité d’une relation et se plie au désir d’exposer le sentiment amoureux qui demeure, finalement, insaisissable.

L’exposition est organisée avec le soutien de Christian Dior Parfums.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : https://www.mep-fr.org/event/karla-hiraldo-voleau/ 0144787500 https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Karla Hiraldo Voleau Another Love Story, Karla Hiraldo Voleau