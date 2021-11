Paris Galerie Catherine et André Hug île de France, Paris Another look at Man-Altered Landscape Galerie Catherine et André Hug Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Another look at Man-Altered Landscape Galerie Catherine et André Hug, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19h

gratuit

La Galerie Catherine & André Hug présente “Another look at Man-Altered Landscape” une exposition d’Edward Burtynsky, d’Éric Tabuchi et d’une vingtaine de photographes internationaux. En 1975, l’exposition “New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape” marque un tournant dans la photographie de paysage. Organisée à la George Eastman House de Rochester par William Jenkin et Joe Deal, elle rassemble Robert Adams, Lewis Baltz, Joe Deal, Frank Gohlke, Nicholas Nixon, John Schott, Stephen Shore, Henry Wessel, Bernd et Hilla Becher. Tous posent un regard neutre et frontal sur des zones périphériques modifiées par l’activité humaine. Si “Another look at Man-Altered Landscape” n’entend pas donner suite au projet d’origine de façon littérale, l’exposition fait en revanche le point sur une situation devenue critique. Un charnier de pneus usagers en Californie, une décharge de plastique à Nairobi, un cimetière de la marine marchande au Bangladesh… Présentés en partenariat avec le Centre Culturel Canadien, quatre grands formats alarmistes d’Edward Burtynsky capturent les dérives de l’ère anthropocène. Issue de son Atlas des Régions Naturelles documentant l’architecture vernaculaire française, la série “Camouflage” d’Éric Tabuchi offre un contrepoint ironique : six formes végétales y masquent des ruines industrielles, questionnant l’aménagement du territoire. Deux visions engagées avec lesquelles résonnent celles de Xavier Beaumont, Elizabeth Bourne, Garry Bowcott, Bill Leigh Brewer, Owen Davies, Fabien Dendievel, Ted Diamond, Alexander Dumarey, Chris Faust, Andy Feltham, Jacques Gautreau, Stéphane Goin, Paul Hamelin, Andrea Kunstle, Markus Lehr, Chris Leslie, Ian Lindo, Doug B Richardson, Marco Rizzo, Alexis Toureau, Paul Turner, et Avard Woolaver Expositions -> Photographie Galerie Catherine et André Hug 40 rue de Seine Paris 75006

