Soirée jeux de société Another Brick 公館 Catégorie d’Évènement: 公館

Soirée jeux de société Another Brick, 22 mars 2023, 公館. Soirée jeux de société Mercredi 22 mars, 19h00 Another Brick Entrée libre, consommation minimum de 100 NTD Soirée jeux de société à Taipei !

Venez découvrir des jeux typiques des pays francophones animés par des francophones. Une soirée détente de découverte et d’échanges, on l’on peut jouer à des jeux comme le Uno, le Yahtzee, Qui-est-ce, Time’s up (édité par une maison de jeux sociétés bruxelloise), Memo de Luxembourg, Jeux de cartes ….. Another Brick Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, Taipei, Taiwan 2f, No. 107 公館 11677 District de Daan Bar Station de MRT Taipower Building Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T12:00:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00

2023-03-22T12:00:00+01:00 – 2023-03-22T16:00:00+01:00 © francebleu.fr

Détails Catégorie d’Évènement: 公館 Autres Lieu Another Brick Adresse Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, Taipei, Taiwan 2f, No. 107 Ville 公館 Age min 18 Age max 121 Lieu Ville Another Brick 公館

Another Brick 公館 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Soirée jeux de société Another Brick 2023-03-22 was last modified: by Soirée jeux de société Another Brick Another Brick 22 mars 2023 Another Brick 公館 公館

公館