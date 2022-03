Anopas Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Anopas Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-03-26 17:00:00 17:00:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un hommage aux artistes.

Dans Anopas, le duo invite le public dans l’intimité de leur parcours, semé de doutes, des peurs de l’entourage, mais également de réussite et de bonheur.

Ils y livrent leurs propres anecdotes à travers leur style très singulier, alliant leurs racines Hip-Hop à la fluidité de la danse contemporaine, en passant par les arts du cirque. Inspirés depuis toujours par Buster Keaton et Charlie Chaplin, ils partagent tantôt avec humour, façon cinéma muet, tantôt avec mélancolie, les difficultés et les joies de la voie artistique.



Anopas est un spectacle programmé dans le cadre de la 5e saison, Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence

Soria Rem et Mehdi Ouachek signent leur pièce la plus personnelle avec “Anopas”, un hommage au parcours des artistes de la compagnie.

+33 4 42 91 98 88

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

