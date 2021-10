Laval Le Théâtre Laval, Mayenne Anopas · Cie Art Move Concept Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Anopas · Cie Art Move Concept Le Théâtre, 24 octobre 2021, Laval. Anopas · Cie Art Move Concept

Le Théâtre, le dimanche 24 octobre à 16:30

Puisant aussi bien dans les codes de la danse hip-hop que dans le mime, les arts du cirque ou la danse contemporaine, Soria Rem et Mehdi Ouachek ont imposé leur griffe singulière depuis les débuts de la compagnie en 2010, devenant une référence de la danse dite “abstract”. Anopas, leur dernière création pour neuf interprètes, est une fable sur le déracinement et les puissances émancipatrices de l’art, portée par un sens poétique du burlesque et des clins d’œil au cinéma muet. + 1e partie : association K-Danse

8€ · 6€

La forte identité chorégraphique d’une compagnie qui signe là sa pièce la plus personnelle. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-24T16:30:00 2021-10-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Le Théâtre Adresse 34 Rue de la Paix, laval Ville Laval lieuville Le Théâtre Laval