Anoosh au festival Europavox

Anoosh au festival Europavox, 2 juillet 2022, . Anoosh au festival Europavox

2022-07-02 – 2022-07-02 Du haut de ses 21 ans, la Clermontoise Fanny Ardechiri, alias Anoosh, décline une musique folk matinée de touches électroniques, rencontre fantasmée d’intonations occidentales et d’effluves orientales. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville