Musée d’art sacré, le samedi 3 juillet à 20:15

Cette exceptionnelle croix en cristal de roche sertie de pierres semi-précieuses a été offerte à Christine de Suède par le pape Alexandre VII pour célébrer sa conversion au catholicisme après son abdiquation au trône en 1654. Afin de faciliter son transport, la croix possède son propre écrin de protection réalisé sur-mesure. Cette exceptionnelle croix en cristal de roche sertie de pierres semi-précieuses a été offerte à Christine de Suède par le pape Alexandre VII. Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:15:00 2021-07-03T20:30:00

