le samedi 18 septembre

Ce crucifix est un véritable joyau, offert par le Pape à la « reine-garçon » Christine de Suède après sa conversion au catholicisme ; sur son chemin de Rome à Paris, elle en fait don à son hébergeur dijonnais en remerciement de l’accueil qui lui a été réservé. Nous découvrirons les richesses de ses détails remarquables. **À noter :** Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil Véritable joyau, offert par le Pape à la « reine-garçon » Christine de Suède Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:20:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T17:35:00

