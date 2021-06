Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon Anonyme flamand, Noces de Psyché et de l’Amour, XVIème siècle Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Inspirée par la fresque peinte en 1517 à la voûte de la villa Farnésine de Rome, cette oeuvre nous invite au banquet célébrant les noces de Psyché, princesse d’une très grande beauté et de l’Amour Éros. Différents dieux et déesses sont présents aux cotés de satyres et de putti et festoient à la même table. Une touche maniériste – musculature exagérée, forme longiligne des déesses et froideur des couleurs – marque cette composition. Inspirée par la fresque peinte en 1517 à la voûte de la villa Farnésine de Rome, cette oeuvre nous invite au banquet célébrant les noces de Psyché. Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Dijon Côte-d’Or

