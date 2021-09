ANONYM’ Le Rallumeur d’étoiles, 2 octobre 2021, Martigues.

Le Rallumeur d’étoiles, le samedi 2 octobre à 19:30

Concert de ANONYM’ – Powerfull French Rock Anonym’ naît en juillet 2006 à l’initiative de Jérôme, chanteur-guitariste. Courant 2008 Anonym’ prend une nouvelle dynamique qui va radicalement changer la dimension musicale existante. C’est à ce moment que le quatuor trouve la puissance nécessaire à sa créativité. Puisant dans des racines résolument rock, Anonym’ affine peu à peu ses compositions affirmant ainsi peu à peu sa personnalité musicale. Aujourd’hui plus que jamais, Anonym’ fait entendre sa voix grâce à des compositions musclées qui, si elles ont un tempérament musical anglo-saxon, tiennent à leur identité française dans les textes. De l’énergie, des guitares tranchantes, une batterie appuyée et une basse dont les lignes cognent comme un bon vieux diésel, le tout sans prise de tête et dans la bonne humeur, tel se veut Anonym’. Mise en bouche (et oreilles) : [https://youtu.be/Esw_LgyA24g](https://youtu.be/Esw_LgyA24g) Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre Voir moins

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:30:00 2021-10-02T22:30:00